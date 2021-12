Lavori fermi all’alberghiero di Brolo? Lallaro chiede chiarimenti al sindaco

Lallaro: “Cosa sta succedendo al cantiere dell’istituto alberghiero di Brolo?”

In data 02 novembre 2021, e cioè più di un mese fa, dovevano essere completati e consegnati i lavori di ristrutturazione dell’istituto alberghiero di Brolo (finanziamento del 2018 da 2 milioni di euro) ma la situazione, alla data odierna, è quella che si può vedere nelle foto che allego alla presente nota. Cantiere di fatto fermo e situazione rimasta praticamente identica a quella già segnalata, nel settembre scorso, dal sottoscritto.

Eppure, già in data 06/05/2021, il responsabile dell’area tecnica del Comune di Brolo, a seguito di una mia interrogazione del 22/03/2021, assicurava che la ditta avrebbe rispettato i tempi di consegna del lavoro.

Ma purtroppo così non è stato. Non conosco le motivazioni, né di chi siano le responsabilità , di tale grave situazione, ma non c’è dubbio che il miglioramento di questa importante opera pubblica, per la cittadinanza di Brolo, non possa essere minimamente messo a rischio dall’incapacità e/o dall’incompetenza di chicchessia.

Quindi sollecito per l’ennesima volta il Sindaco a spiegare e chiarire pubblicamente i motivi che hanno portato a questa incresciosa situazione, auspicando che, al solito, non cerchi di scaricare le colpe sulla precedente amministrazione, che è riuscita ad ottenere questo importante finanziamento.

Il Consigliere Comunale Gaetano Scaffidi Lallaro