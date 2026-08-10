Lavori Skino, GioiosAttiva: «Taglio del nastro o passerella elettorale?»

Il movimento politico GioiosAttiva interviene sull’inaugurazione dei lavori di consolidamento del costone di Capo Schino, a Gioiosa Marea, avvenuta il 7 agosto 2026. L’intervento, finalizzato alla messa in sicurezza della base della Statale 113 e alla mitigazione dei rischi derivanti dall’erosione marina, è stato presentato dall’amministrazione comunale in occasione della conclusione dei lavori.

Secondo GioiosAttiva, tuttavia, durante la cerimonia non sarebbe stato adeguatamente ricostruito l’iter amministrativo che ha portato alla realizzazione dell’opera. Il movimento contesta in particolare l’attribuzione dei risultati all’attuale amministrazione, insediatasi il 12 ottobre 2021, evidenziando come le principali fasi del procedimento siano precedenti a tale data. Qui la replica del sindaco.

Qui di seguito il documento del Movimento Politico:

Taglio del nastro o passerella elettorale?

A Gioiosa Marea l’attuale amministrazione si appropria del lavoro altrui.

Il giorno 7 agosto 2026 l’amministrazione comunale di Gioiosa Marea ha inaugurato con grande enfasi il completamento dei lavori di consolidamento del costone a Capo Schino. Un’opera fondamentale nata per mettere in sicurezza la base della S.S.113 e scongiurare i rischi legati all’erosione marina. Peccato che, tra un taglio del nastro e dichiarazioni trionfalistiche diffuse sui social e sulla stampa, ci si sia dimenticati di un piccolo dettaglio: la verità storica dei fatti.

Durante la cerimonia, sindaco e assessore al ramo hanno abilmente dribblato le reali origini dell’intervento, intestandosi meriti che appartengono ad altri e trasformando un momento istituzionale in una passerella di pura propaganda. Una mossa che punta a disinformare i cittadini di Gioiosa Marea, oscurando colpevolmente il lavoro svolto dalle amministrazioni precedenti.

Dal momento che GioiosAttiva crede fermamente che i cittadini abbiano il diritto di conoscere la realtà dei fatti basata sugli atti (NDR vedi in basso gli allegati) e non sulla bacchetta magica della comunicazione politica, rinfreschiamo la memoria agli smemorati amministratori:

21/01/2017 : L’iter dell’opera prende ufficialmente vita grazie a una delibera di Giunta Regionale, sotto l’amministrazione del Sindaco Eduardo Spinella .

: L’iter dell’opera prende ufficialmente vita grazie a una delibera di Giunta Regionale, sotto l’amministrazione del . 23/09/2020 : Si ottiene il finanziamento dell’opera per ben 2.928.175,88 euro , sancito da un decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana (amministrazione del Sindaco Ignazio Spanó ).

: Si ottiene il finanziamento dell’opera per ben , sancito da un decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana (amministrazione del ). 18/02/2021: emesso decreto n.369 di aggiudicazione della gara di appalto.

Considerando che l’attuale amministrazione si è insediata soltanto il 12 ottobre 2021, le conclusioni su chi abbia realmente voluto, finanziato e fatto partire quest’opera sono fin troppo evidenti. Lasciamo ai lettori e ai cittadini ogni conseguente riflessione su chi governa con i fatti e chi, invece, si limita a tagliare nastri posati da altri.

Movimento politico GioiosAttiva

Documenti allegati: Allegato uno | Allegato due

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