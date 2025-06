Lavoratori sotto il sole in Sicilia: allarme per le ondate di calore

Con temperature diffusamente oltre i 40 °C, in Sicilia torna sotto i riflettori la condizione dei lavoratori esposti al caldo estremo, in prevalenza nei cantieri edili e nel comparto agricolo. A sollevare il problema è Giovanni Lo Schiavo, responsabile della CISAL Catania, che definisce ricorrente e preoccupante la situazione. “Le condizioni climatiche estreme che stiamo già vivendo – e che aumenteranno nelle prossime settimane – mettono seriamente a rischio la salute degli operai”, avverte Lo Schiavo, ricordando episodi di affaticamento, disidratazione e, nei casi più gravi, colpi di calore potenzialmente letali.

Nel luglio 2024 la Regione Siciliana aveva emanato l’ordinanza n. 1 del 17 luglio, vietando le attività nei settori più esposti tra le 12:30 e le 16 nelle giornate classificate a rischio “alto” dal bollettino Worklimate. Secondo il sindacato, però, “in molti luoghi di lavoro quell’ordinanza non è mai stata davvero applicata”. Al momento non risultano segnali per un rinnovo delle disposizioni, nonostante l’innalzamento delle temperature.

La CISAL chiede dunque il ripristino e il rafforzamento delle misure emergenziali, accompagnati da controlli efficaci. Tra le proposte figurano pause regolari, spazi ombreggiati e rifornimento costante di acqua fresca in ogni cantiere e campo.

“Senza prevenzione – conclude Lo Schiavo – si mette a rischio non solo la salute dei lavoratori, ma anche la dignità stessa del lavoro in Sicilia.” L’appello del sindacato punta a un piano strutturale in grado di proteggere adeguatamente il personale quando il caldo diventa un pericolo concreto.

