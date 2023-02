Lavoratori sfruttati a Trapani: stipendio da 500 euro per oltre 70 ore settimanali

Nel centro commerciale della città di Trapani, i lavoratori sono stati sfruttati da un’azienda che ha il marchio di una società leader nel campo del bricolage e del fai da te. I dipendenti, assunti come commessi con contratti part time per quattro ore al giorno, sei giorni a settimana, erano in realtà costretti a lavorare oltre le 70 ore settimanali con uno stipendio mensile di soli 500 euro.

Una indagine della polizia coordinata dalla Procura di Trapani ha svelato un sistema di sfruttamento dei lavoratori, che erano spesso costretti a rinunciare alle misure di sicurezza, svolgendo mansioni del tutto diverse da quelle per le quali erano stati assunti, come operai o addetti alla vigilanza notturna. Quattro persone sono state arrestate, tra cui due imprenditori titolari del centro commerciale, il loro contabile e un altro dipendente.

Le indagini hanno anche rivelato che nel territorio di Trapani è difficile eseguire i controlli nei posti di lavoro, poiché l’ufficio provinciale dell’ispettorato del lavoro ha un capo ufficio ma non ha ispettori. Inoltre, i pochi controlli che sono possibili sono eseguiti da carabinieri con personale insufficiente a vigilare dentro i cantieri e le aziende private.

Questo caso di sfruttamento dei lavoratori rappresenta una forma di schiavitù moderna e dimostra la necessità di rafforzare le misure di controllo e tutela dei diritti dei lavoratori.