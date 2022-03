Lavoratori Asu – Asp Messina: “Impegni presi portati avanti, inutile alimentare sterili polemiche”

Si apprende dalla stampa la doglianza del sindacato CSA Regioni Autonomia Locali circa la mancata rettifica della delibera per la stabilizzazione dei lavoratori precari Asu.

Sorprendono i toni e le modalità atteso che le intenzioni aziendali non sono cambiate e gli impegni presi sono stati puntualmente portati avanti, salvo rallentamenti terminati dalla pandemia e dai ritardi, purtroppo fisiologici, determinati dalle assenze dovute ai contagi e al decorso del virus COVID-19. Solo per tali ragioni, la delibera di rettifica avviso di selezione riservato al personale ex LSU è stata adottata in data odierna, alla quale seguirà atto deliberativo di nomina della commissione deputata all’espletamento delle procedure di stabilizzazione.

L’esigenza di puntualizzare quanto sopra nasce dalla volontà di eliminare ogni sterile polemica strumentale non agli interessi dei lavoratori, bensì ai sindacati stessi che alimentano inutili tensioni. La direzione aziendale nella sua completezza, ribadisce la volontà di concludere, nel più breve tempo possibile, la procedura di stabilizzazione al fine di tutelare lavoratori, già pienamente inseriti nei meccanismi aziendali.