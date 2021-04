L’AVIS Sant’Angelo affiancherà la Rete Civica della Salute

Si è tenuto presso la sede l’AVIS Sant’Angelo l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute, tra il Direttivo dell’Avis di Sant’Angelo, la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio e la referente comunale Dott.ssa Reitano Daniela.

La Rete Civica della Salute è un progetto promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Una rete di cittadini che operano in modo volontario e gratuito, affinché il confronto tra persone produca un miglioramento del benessere dell’intera collettività .

“Sono pienamente soddisfatta – dice Marisa Briguglio – per questo primo incontro, perché si potranno organizzare tante iniziative nell’ambito sociale e si potrà far crescere la rete con i “cittadini informati” per la divulgazione di informazioni sul Sistema Sanitario Regionale, anche in ricordo del Presidente Mario Pintaudi che è stato di grande esempio per l’aiuto verso il prossimo”,

Come anticipato dalla Referente Comunale della RCS, la Dott.ssa Reitano, psicologa, nelle prossime settimane seguiranno altri incontri sul territorio.