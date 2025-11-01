Lavanderia allacciata abusivamente alla rete elettrica a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in una lavanderia self-service situata nei pressi di piazza Lincoln. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, nell’ambito dei controlli mirati a contrastare i furti di energia elettrica in ambito privato e commerciale.

Durante la verifica, gli agenti hanno notato irregolarità nel collegamento del contatore e hanno richiesto l’intervento dei tecnici della società elettrica. Gli accertamenti hanno confermato che il titolare, un uomo di 69 anni, già noto per reati contro il patrimonio, aveva realizzato un collegamento diretto alla rete pubblica, eludendo il contatore. Il cavo, nascosto dietro una lampada d’emergenza, consentiva di alimentare tutte le apparecchiature della lavanderia senza costi.

I tecnici hanno provveduto a rimuovere il cavo abusivo e a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico, eliminando i rischi di corto circuito e incendio derivanti dal sistema illegale. Le prime stime indicano un consumo irregolare di energia per un valore superiore a 10 mila euro, che il titolare dovrà ora risarcire per poter riattivare l’attività.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. La Polizia ha sottolineato che il provvedimento è stato adottato nel rispetto della presunzione di innocenza, che rimane valida fino a eventuale sentenza definitiva.

