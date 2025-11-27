Laurea Cortellesi, “Dedico il titolo alla mia squadra e alle donne in ricerca”

L’Aula Magna del Rettorato ha ospitato il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi, intervenuta insieme alla Rettrice Giovanna Spatari, al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Alessio Lo Giudice, al Direttore generale Pietro Nuccio e ai familiari di Lorena Quaranta e Sara Campanella. Al termine della cerimonia si è svolta l’intitolazione del Cortile del Rettorato alle due studentesse dell’Ateneo, uccise in distinti episodi di femminicidio, con l’obiettivo di trasformare uno degli spazi più frequentati dell’Università in un luogo stabile di memoria.

Nel corso dell’iniziativa, Cortellesi ha proposto una lectio ispirata ai temi del film “C’è ancora domani”, dedicando il titolo ricevuto alla squadra che ha collaborato alla realizzazione dell’opera e alle donne impegnate nella ricerca di un pieno riconoscimento sociale. L’Ateneo ha attribuito il titolo ad honorem valorizzando il contributo dell’artista al dibattito culturale nazionale e la capacità del film di evidenziare il legame tra norme giuridiche, evoluzione sociale ed emancipazione femminile.

La Rettrice ha sottolineato: “Oggi cultura, memoria e responsabilità civile si intrecciano. La sedia della campagna ‘Posto Occupato’ e il film di Paola Cortellesi rappresentano strumenti che richiamano al valore della giustizia e al ruolo delle donne nella storia repubblicana”. Cortellesi ha ringraziato l’Ateneo dichiarando: “Questo riconoscimento accompagna una storia di riscatto. Delia, protagonista del film, compie la sua rivoluzione spinta da un istinto d’amore”.

Nel cortile è stata infine inaugurata un’opera dedicata alla condanna del femminicidio, progettata dall’architetto Giuseppe Steno e realizzata in acciaio corten. La struttura raffigura una sedia dalla forma femminile, con un elemento che richiama un coltello, ed è accompagnata da due frasi di Lorena e Sara.

