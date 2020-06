L’ASP di Messina prima Azienda Sanitaria in Sicilia che assegna la struttura complessa alle professioni Infermieristiche, ostetriche e tecniche

L’ASP di Messina è la prima Azienda Sanitaria in Sicilia che assegna la struttura complessa alla professione infermieristica, ostetrica e tecnica, riconoscendo piena dignità professionale e possibilità di carriera a questi indispensabili professionisti della Sanità .

Domani 1 luglio assumerà le funzioni proprie del ruolo assegnato il nuovo Direttore della predetta U.O.C.della dirigenza sanitaria, il dott. Carmelo Spina vincitore del bando per l’attribuzione dell’art.18, a coronamento di una eccellente carriera.

“Ringrazio l’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza e il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica Mario La Rocca – dice il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia – per la grande attenzione riservata a questo ruolo sanitario e per avere consentito e condiviso insieme a noi un nuovo atto aziendale che prevede una piramide organizzativa innovativa per le professioni infermieristiche tecniche ed ostetriche.