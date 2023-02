Lampedusa: Tragedia di migranti, 10 morti compreso un neonato e una donna incinta

Nelle acque Sar maltesi, la guardia costiera ha soccorso un barcone con a bordo 50 migranti, purtroppo trovando 10 di loro morti, tra cui un neonato di 4 mesi e una donna incinta. Il barcone era partito dalla Tunisia e a causa del freddo, fame e sete, le condizioni per i migranti a bordo sono diventate insostenibili.

Nonostante i tentativi di salvataggio, alcuni non sono sopravvissuti, come il neonato e la sua madre, che a causa della disperazione, hanno gettato il corpo del bambino in mare. Un uomo ha tentato di recuperarlo, ma è annegato. Anche la madre è morta poco dopo.

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha rivolto un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché il governo non li abbandoni a gestire questa tragica situazione. I superstiti, originari di Mali, Costa d’Avorio, Guinea, Camerun, Burkina Faso e Niger, saranno sentiti dalla procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato.

Questa tragedia evidenzia ancora una volta la disperata situazione dei migranti in fuga da paesi in guerra e povertà , che rischiano la vita per cercare un futuro migliore. È necessario che vengano adottate misure concrete per garantire una soluzione sicura e dignitosa per tutti i migranti.