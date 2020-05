Lampedusa – Protesta dei cittadini per chiedere sostegno all’economia locale

Il sindaco Martello: “fino ad ora gli aiuti promessi sono rimasti sulla carta”.

“Comprendo le ragioni di questa iniziativa, l’emergenza Coronavirus ha determinato a Lampedusa e Linosa una crisi economica molto più pesante rispetto ad altre realtà . Fino ad ora le misure e gli aiuti economici messi in campo dal governo nazionale e dal governo regionale sono rimasti sulla carta, di effetti concreti non c’è neppure l’ombra”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito della manifestazione promossa oggi a Lampedusa da imprenditori, commercianti e cittadini per chiedere misure efficaci e concrete di sostegno all’economia locale messa in ginocchio dalla crisi Covid19.

“Forse qualcuno non si rende conto che a Lampedusa e Linosa si vive solo di turismo e di pesca – aggiunge Martello – non ci sono alternative, ed entrambi i settori sono paralizzati: le istituzioni hanno il dovere di intervenire con aiuti veloci e reali anche perché all’emergenza Coronavirus, con tutte le conseguenze sociali ed economiche che comporta, qui si aggiunge l’emergenza legata all’arrivo dei migranti. Lo Stato  – conclude Martello – non può ricordarsi di noi quanto ha bisogno di aiuto perché Lampedusa garantisce accoglienza umanitaria, e girarsi dall’altra parte quando siamo noi a chiedere un sostengo”.