Lampedusa, decine di imbarcazioni abbandonate: l’amministrazione comunale tace

Da giorni decine di imbarcazioni utilizzate dai migranti vengono abbandonate nel porto di Lampedusa, ma l’amministrazione comunale sembra non voler intervenire. La denuncia arriva da Totò Martello, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Lampedusa e Linosa.

Le barche utilizzate per le traversate sono in ferro, quindi ancora più pericolose ed inquinanti di quelle in legno. Molte di esse sono alla deriva o ormeggiate in modo inadeguato all’interno dell’area portuale, con il rischio che alla prima mareggiata possano provocare danni all’ambiente ed alle infrastrutture, oltre che ai pescherecci ed alle altre imbarcazioni private nelle vicinanze. Altre ancora sono sull’unico scalo di alaggio normalmente utilizzato dai pescatori, occupando lo spazio e impedendo ai marinai di lavorare.

Ma il problema più grande riguarda la presenza all’interno delle imbarcazioni di carburante, motori, materiali plastici e pericolosi, abbandonati al porto o depositati sui fondali, senza che nessuno intervenga per rimuoverli.

Totò Martello ha denunciato più volte la situazione, chiedendo al governo ed alle autorità competenti di intervenire, di bonificare, di tutelare le persone, le infrastrutture e l’ambiente. Ma, come denuncia il capogruppo del Pd, l’amministrazione comunale sembra non voler fare nulla, forse per evitare di parlare di immigrazione.

Il silenzio dell’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa è inaccettabile, ha dichiarato Martello. Se, come dicono gli esponenti della destra, parlare di immigrazione e chiedere che si intervenga per salvare chi è in pericolo significa fare sciacallaggio, allora mi chiedo come si dovrebbe definire chi resta in silenzio o sa fare solo scaricabarile di fronte a quello che sta accadendo.

