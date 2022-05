L’Amatori Basket Messina chiude la stagione col botto, centello contro il Savio e salvezza raggiunta

L’Amatori Basket Messina supera anche in gara 2 del secondo turno dei playout il Savio Messina con il punteggio di 100-64 e festeggia la salvezza in serie C Silver. Gli atleti di coach Maggio chiudono col botto una stagione tribolata di fronte a un PalaTracuzzi gremito di tifosi nero-arancio.

Dopo il fondamentale successo in trasferta di gara 1 Casablanca e compagni erano chiamati a replicare l’ottima prestazione per chiudere la serie fra le mura amiche ed evitare un rischioso spareggio domenica nell’eventuale gara 3. Coach Maggio ha a disposizione tutti gli effettivi (tranne Criscenti) con anche l’ala Spanò al rientro dopo due anni di stop.

Match in equilibrio nel primo quarto con l’Amatori avanti grazie a un buon gioco di squadra e a un ottimo Vasilevskis (11 punti nel parziale), primo quarto che si chiude sul 31-22. Meno brillante il secondo parziale con i ritmi che si abbasssano e il sorpasso del Savio, poi Guadalupi e Lo Iacono consentono ai padroni di casa di andare al riposo sul +6 (48-42).

L’Amatori vuole assolutamente evitare un arrivo in volata e con un terzo quarto di grande intensità scava il solco decisivo, Vasilevskis ancora protagonista con 14 punti nel parziale (saranno 31 alla fine), difesa intensa da parte di tutti i ragazzi in campo e terza sirena che suona su un rassicurante 76-51.

Messina controlla il match negli ultimi dieci minuti, colpendo dall’arco con Casablanca (1 tripla), Lo Iacono (1) e Vasilevskis (2), spazio a tutti i giocatori e festeggiamenti col numeroso pubblico alla sirena finale per festeggiare una salvezza raggiunta nonostante le tante avversità di uno dei tornei più sfortunati di sempre.

L’Amatori ripartirà dall’entusiasmo dei tanti mini-atleti delle giovanili presenti e dai tanti tifosi che hanno riempito il PalaTracuzzi per continuare la sua storia che l’anno prossimo la vedrà compiere i 50 anni di attività .

C Silver Sicilia 2021/2022 – Secondo turno playout – gara 2

Amatori Basket Messina – Savio Messina 100-64

Amatori Basket Messina: Guadalupi 9, De Gaetano 7, Vasilevskis 31, Faye 6, Guglielmo 4, Casablanca 10, Lo Iacono 15, Spanò, Maddaloni 10, Migliorato 8, Peditto, Panarello.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò.

Savio Messina: Riparante 5, Runci, Bonanno, Janic 20, Vaccarella, Scozzaro 17, Cameroto, Trischitta 2, Mwana Nzita 8, Kirilov 12.

Allenatore: Pati.

Parziali: 31-22, 17-20 (48-42), 28-9 (76-51), 24-13 (100-64).

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Angelica Barca di Ragusa (RG).