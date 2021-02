Lallaro: “AAA cercasi volontari per lavorare gratis per il Comune di Brolo”

Quando la (triste) realtà supera la fantasia. Quello che sta attraversando l’Italia è probabilmente il momento più drammatico e difficile, dal dopoguerra ad oggi. Problematiche amplificate nelle nostre difficili realtà al meridione.

Famiglie allo stremo, con reali difficoltà ad arrivare a metà mese, aziende che chiudono, attività commerciali in gravissime difficoltà , e l’amministrazione Comune di Brolo cosa fa? Invece di aiutare concretamente attività commerciali e famiglie, e nonostante 100 dipendenti comunali (fra dipendenti di ruolo, ASU, cassaintegrati ed ex contrattisti) e circa 250 fruitori a Brolo del RDC, ha pensato bene di mettere un annuncio invitando i cittadini brolesi a diventare volontari per svolgere servi di pubblica utilità (fra i quali pulire le aree pubbliche!!!!).

Sembra veramente uno scherzo di cattivo gusto o un, triste, pesce d’aprile anticipato.

Si rimane veramente senza parola di fronte a cotanta improvvisazione, degna dell’assessore ai servizi sociali (la signora Tindara Fioravanti) più inadeguato nella storia del Comune di Brolo.

Gaetano Scaffidi – Consigliere Comunale