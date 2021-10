L’AICS Sicilia celebra la campionessa di Judo Carolina Costa

Le è stata consegnata una targa. “Questo è un piccolo gesto per una grandissima atleta, onore e vanto della sua terra e dell’Ente che rappresento – dichiara il presidente regionale Lillo Margareci – è stata sempre vicina all’AICS e l’averla vista salire sul podio olimpico ci ha regalato una grande felicità, rappresentando anche un motivo d’orgoglio e vanto”.

Il presidente dell’AICS Sicilia Lillo Margareci (nella foto insieme alla campionessa) ha consegnato, nei giorni scorsi, nella palestra “Judo Franco Costa” di Messina, una targa celebrativa alla campionessa messinese Carolina Costa, medaglia di bronzo nel judo femminile +70 kg alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di una fuoriclasse da sempre vicina all’Associazione Italiana Cultura Sport.

“Questo è un piccolo gesto per una grandissima atleta, onore e vanto della sua terra e dell’Ente che io rappresento – commenta Margareci – Carolina è stata sempre affezionata all’AICS e l’averla vista salire sul podio olimpico ci ha regalato una grande felicità, rappresentando anche un motivo d’orgoglio”. “Ringrazio Margareci e l’AICS per l’apprezzato gesto d’affetto nei miei confronti – dichiara Costa – sono legata al presidente da una stima reciproca e mi fa un’enorme piacere aver conquistato la medaglia anche per Messina e l’AICS” Quali sono i tuoi prossimi impegni? “Tra pochi mesi ci saranno i Mondiali e manca sempre meno per Parigi 2024, dove ho l’obiettivo di difendere al meglio i colori della mia città, della Sicilia e dell’AICS”.