L’addio a Vittorio Gassman, il ricordo di un gigante della scena italiana

ACCADDE OGGI – Il 29 giugno 2000, l’attore Vittorio Gassman è stato stroncato da un improvviso infarto mentre riposava nel suo appartamento di Roma. Nato a Genova nel 1922, Gassman ha attraversato gran parte del Novecento teatrale e cinematografico italiano, distinguendosi tanto nella “prosa” quanto nella “commedia all’italiana”.

Dopo gli esordi negli anni Quaranta, ha consolidato la propria fama interpretando ruoli di grande complessità emotiva e contribuito alla realizzazione di film che hanno segnato un’epoca, lavorando con registi come Dino Risi e Francesco Rosi. Sul palcoscenico ha portato in scena capolavori shakespeariani e testi contemporanei, mettendo in luce una versatilità rara nel panorama nazionale.

Il suo stile narrativo era caratterizzato da un rigore professionale che univa profondità psicologica e sottile ironia. In televisione ha saputo adattarsi ai nuovi linguaggi, partecipando a trasmissioni di successo e consolidando il proprio ruolo di protagonista della cultura popolare.

La scomparsa di Gassman ha suscitato immediato cordoglio nel mondo dello spettacolo: colleghi, registi e critici ne hanno esaltato l’impegno e la capacità di rinnovarsi. Il funerale si è tenuto nella capitale alla presenza di centinaia di persone, tra cui numerosi rappresentanti delle istituzioni culturali. Con la sua dipartita, il panorama artistico italiano ha perso una delle voci più autorevoli del dopoguerra.

