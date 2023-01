L’acquisto dell’auto di Matteo Messina Denaro, “domani ti porto il cartaceo”

Matteo Messina Denaro, noto anche come Andrea Bonafede, ha acquistato una Alfa Romeo Giulietta a Palermo. In un messaggio scritto al concessionario, Denaro ha dichiarato di aver effettuato un bonifico la mattina e di portare il documento cartaceo il giorno dopo. Ha dato in permuta una Fiat 500 Lounge, valutata 10 mila euro, e ha pagato il resto, 9.000 mila euro, tramite un metodo tracciabile.

La proposta di acquisto dell’auto è datata 7 gennaio 2022. I soldi spesi per l’auto vanno sommati ai 15 mila euro usati per comprare un covo a Campobello di Mazara. Anche l’immobile era intestato a Bonafede che ha versato la somma in banconote da 50 euro sul conto corrente postale e ha emesso un assegno circolare per il venditore. Le autorità stanno attualmente verificando tutte le operazioni.