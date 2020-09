Da Laccoto voto favorevole al DDL sulla cessione di aree alle cooperative edilizie e di autorecupero

Il primo voto in Assemblea Regionale dell’onorevole Giuseppe Laccoto è stato un voto favorevole sul disegno di legge che disciplina “la cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero”. L’articolo più importante è quello che consente ai Comuni, a richiesta dei soggetti interessati, di cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà divisa, a cooperative o a cooperative edilizia a proprietà indivisa che hanno proceduto alla modifica statutaria per la cessione in proprietà degli alloggi”.

“Ho espresso voto favorevole con grande convinzione – afferma l’on. Laccoto – perché questo provvedimento sana un problema annoso. Si tratta di una norma attesa che ridà protagonismo agli Enti Locali e consente di uscire dal regime precario concessorio ai cittadini che ne hanno diritto diventando proprietari e con tutti i benefici che ne conseguono”.