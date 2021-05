Laccoto: “Vaccinare gli operatori turistici per incoraggiare i visitatori a scegliere la Sicilia e per vivere un’estate in sicurezza”

“Vaccinare tutti gli operatori turistici garantirebbe un’estate in sicurezza e contribuirebbe a rilanciare l’economia in un settore che ha pagato un prezzo altissimo all’emergenza Covid”. Sono le parole del deputato Regionale Giuseppe Laccoto che chiede di dare seguito all’iniziativa del “green pass” da utilizzare per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa e arancione.

La “Certificazione verde Covid-19” di avvenuta vaccinazione e di guarigione dalla infezione, secondo l’on. Laccoto “è fondamentale per rilanciare l’attivitĂ turistica e agevolare i viaggi dei visitatori, ma è altrettanto importante vaccinare e quindi tutelare la salute di quanti sono incaricati dell’accoglienza nelle localitĂ turistiche. Sappiamo che da parte delle associazioni di categoria c’è la massima disponibilitĂ a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione tra i lavoratori del comparto turistico. La vaccinazione degli operatori turistici rappresenterebbe un incoraggiamento per i visitatori a scegliere localitĂ turistiche siciliane per trascorrere le proprie vacanze, senza considerare che – prosegue l’on. Laccoto – la percezione di sicurezza aumenta se si ha la consapevolezza di andare in vacanza in una struttura che ha messo in atto tutte le misure possibili, in primis la vaccinazione degli addetti, per evitare il pericolo dei contagi e consentire di far godere il soggiorno in tranquillità ”.

Secondo l’on. Laccoto “vaccinare in tempi rapidi dipendenti e addetti del turismo significa garantire la salute di lavoratori e clienti, ma anche è un messaggio indispensabile per un’estate all’insegna della normalità e per dimostrare che la Sicilia è pronta ad accogliere in sicurezza i turisti”.