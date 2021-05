Laccoto – Risanamento delle baraccopoli di Messina, sì di Italia Viva al Senato

Il gruppo di Italia Viva sostiene convintamente l’emendamento al decreto Covid presentato al Senato dal ministro del Sud, Mara Carfagna per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Come sostenuto dal presidente del gruppo IV-PSI al Senato Davide Faraone, si tratta di un provvedimento che va al di là delle appartenenza politiche e che intende risolvere un problema storico di Messina che ha consegnato per decenni ad un degrado intollerabile una parte della città .

Con il supporto decisivo dei gruppi parlamentari di Italia Viva, che si sono interfacciati con i rappresentanti messinesi del partito, si sanerà finalmente un’emergenza igienico sanitaria, ambientale e sociale nel centro abitato della città dello Stretto.