Laccoto: “Ripristinare la piena funzionalità dei reparti di Ortopedia degli Ospedali di Patti, Sant’Agata Militello e Milazzo”

I presidi ospedalieri messinesi versano in uno stato di criticità causato da servizi sanitari mancanti o insufficienti dovuti alla carenza di personale e di strumentazioni adeguate. Ovviamente, tutto ciò si ripercuote sui cittadini che ogni giorno sono costretti a subire disagi e disservizi. E’ il caso dei reparti di Ortopedia degli ospedali di Patti, Sant’Agata Militello e Milazzo le cui problematiche sono state illustrate dal deputato regionale Giuseppe Laccoto in una interrogazione parlamentare presentata al Governatore Nello Musumeci e all’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza.

Facendo seguito agli atti ispettivi già presentati lo scorso gennaio, l’on. Laccoto ripropone le criticità del “Barone Romeo” di Patti, dove da febbraio 2020 è stata di fatto bloccata l’attività ordinaria e ambulatoriale dell’Unità operativa complessa di Ortopedia, e dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove l’attività ortopedica è stata drasticamente ridotta per la mancanza di medici. I pazienti che richiedono assistenza da trauma vengono quindi trasferiti in altri presidi ospedalieri della provincia, ma quello più vicino, il Fogliani di Milazzo, è costretto a rifiutare nuovi ricoveri in quanto, oltre ai noti problemi di personale medico e infermieristico, può contare solo su 8 posti letto rispetto ai 13 previsti sulla carta.

“Solo nella giornata del 7 giugno scorso a Milazzo sono stati rifiutati otto ricoveri – denuncia nell’interrogazione l’on. Laccoto – Un paradosso insostenibile, specchio di una situazione sanitaria all’interno degli ospedali messinesi che è ormai sul punto di esplodere. Secondo l’ultima riorganizzazione ospedaliera – prosegue l’on. Laccoto – i presidi Ospedalieri di Patti e Sant’Agata Militello sono stati classificati come Ospedali di Base e, come tali, dotati dei reparti di Ortopedia. Ma, nei fatti, la funzionalitĂ di queste strutture è sospesa o assolutamente insufficiente per carenze di personale o di strumentazioni. Problemi analoghi all’ospedale Fogliani di Milazzo dove il personale medico e paramedico numericamente limitato deve far fronte ad un carico di lavoro insostenibile e il reparto di Ortopedia impossibilitato a fare fronte alla crescente richiesta di assistenza da trauma. “Gli anestesisti sono figure indispensabili per la necessaria programmazione operatoria – commenta l’on. Laccoto – la loro mancanza provoca inevitabilmente disagi e l’allungamento delle liste d’attesa chirurgiche”. L’on. Laccoto chiede, quindi, di procedere con gli annunciati concorsi, che servono a sopperire alla carenza di personale al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Milazzo e negli altri nosocomi messinesi. Allo stesso tempo, l’on. Laccoto sollecita il Governo Regionale a far ripristinare la piena funzionalitĂ dei reparti di Ortopedia degli Ospedali di Patti e Sant’Agata Militello, secondo quanto previsto nell’ambito della classificazione di Ospedale di Base.

“SanitĂ significa fornire servizi – conclude l’on. Laccoto – per recuperare credibilitĂ agli occhi dei cittadini bisogna dare risposte e porre rimedio a questa incresciosa situazione”.