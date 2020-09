Laccoto: “Incrementare i cantieri di servizio”

L’on. Laccoto sostiene la richiesta del Comitato degli Amministratori.

“I cantieri di servizio rappresentano un importante strumento per contrastare il disagio economico e sociale, specialmente in questo particolare e difficile periodo storico”.

Con questa dichiarazione il deputato regionale Giuseppe Laccoto sostiene l’iniziativa del C.A.R.S. (Comitato Amministratori Regione Sicilia) che ha chiesto al Presidente della Regione e al Presidente dell’ARS di incrementare il numero di cantieri di servizio nei Comuni siciliani, andando così incontro alle istanze delle amministrazioni locali.

“E’ una richiesta legittima e motivata che sostengo con convinzione – afferma ancora l’on. Laccoto. I cantieri, che sfruttano fondi europei, hanno una duplice valenza: da un lato rappresentano una opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro per soggetti economicamente deboli e, dall’altro, sono uno strumento utile per i Comuni che possono intervenire nella manutenzione di aree, cura del verde pubblico ma anche in ambito culturale e nelle attività sociali”.