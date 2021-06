Laccoto: “Il Governo Regionale difenda in ogni modo la stabilizzazione degli ASU”

“Bisogna salvaguardare ad ogni costo la stabilizzazione del personale Asu in servizio nelle pubbliche amministrazioni contenuta nell’ultima finanziaria votata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Il Governo Regionale deve avviare immediatamente la necessaria interlocuzione con il Presidente del Consiglio e con il Ministero dell’Economia per spiegare la ratio del provvedimento normativo che, ù bene evidenziare, ricalca analoghe procedure seguite a livello nazionale. È indispensabile che il Governo Regionale intervenga ai massimi livelli per far comprendere che la stabilizzazione di 4600 ASU siciliani non ù un mero fatto tecnico, ma assume una grande rilevanza sociale dopo tanti anni di precariato e di incertezze”.

Con queste parole l’on. Giuseppe Laccoto, uno dei maggiori fautori dell’approvazione della norma sulla stabilizzazione degli Asu, commenta la notizia delle osservazioni presentate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su alcuni articoli della legge di stabilità regionale 2021.

“Ho giĂ dichiarato – afferma ancora l’on. Laccoto – che questa stabilizzazione non prevede le condizioni migliori in assoluto per i lavoratori, ma Ăš pur vero che si tratta dell’unica soluzione possibile in questo momento storico cosĂŹ difficile dal punto di vista economico e finanziario. Soprattutto, Ăš la doverosa risposta da dare a 4600 precari siciliani che da 25 anni rendono servizi indispensabili nei Comuni ma, al tempo stesso, senza nessuna garanzia dal punto di vista della tutela previdenziale”.