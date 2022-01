Laccoto – Coinvolgere i pediatri nella campagna vaccinale

Rendere operativo l’accordo siglato nello scorso mese di novembre 2021 in modo da coinvolgere pienamente i Pediatri di libera scelta nella campagna vaccinale. E’ la richiesta fatta dal deputato regionale Giuseppe Laccoto che ha presentato una interrogazione parlamentare in cui si cita l’intesa siglata quasi due mesi fa a margine del tavolo negoziale tra la Regione Sicilia e la rappresentanza sindacale dei Pediatri di famiglia, immediatamente prima della partenza delle vaccinazioni antiCovid per la fascia 5-11 anni.

Un accordo rimasto sulla carta, visto che si è ancora in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione per renderlo esecutivo.

“La presenza dei pediatri negli hub vaccinali – secondo l’on. Laccoto – sarebbe determinante per incrementare la percentuale dei vaccinati tra i più piccoli visto che la presenza di una figura specialistica di fiducia conosciuta da tempo sarebbe confortante per i genitori e per gli stessi bambini”.

Inoltre, nella stessa interrogazione, l’on. Laccoto chiede di dare seguito ad un altro aspetto previsto nell’accordo siglato a novembre ed autorizzare così i pediatri ad eseguire tamponi antigenici nasali ai propri assistiti nello studio medico, senza costo per gli utenti: “Sarebbe un servizio utile per diversi motivi – commenta Laccoto – e servirebbe ad alleggerire il lavoro delle Usca, snellire le procedure per il reinserimento sociale e scolastico e consentire un risparmio alle famiglie”.