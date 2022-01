Laccoto chiede screening scolastico a campione nei Comuni

“Utilizziamo questi giorni per attuare degli screening a campione tra la popolazione scolastica nei diversi comuni per comprendere la reale situazione epidemiologica e poter riprendere la didattica in presenza in sicurezza”. La proposta è del deputato Regionale Giuseppe Laccoto dopo l’esito dell’incontro della task force regionale insediata presso l’Assessorato regionale all’Istruzione che ha stabilito il rientro in classe degli studenti.

“Impieghiamo le Usca scolastiche e tutti gli strumenti a disposizione per compiere un monitoraggio quanto più ampio possibile per la tranquillità delle famiglie e di tutti coloro che sono protagonisti della fondamentale attività formativa scolastica”.   Â