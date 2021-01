Laccoto chiede la messa in funzione delle risonanze magnetiche di Patti e Sant’Agata Militello

Non sono mai entrati in funzione i due Tomografi a Risonanza Magnetica acquistati nel 2016 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e destinati ai presidi ospedalieri di Patti e Sant’Agata Militello. Lo denuncia in una interrogazione parlamentare il deputato regionale di Italia Viva Giuseppe Laccoto che evidenzia come le apparecchiature, pagate complessivamente 991 mila euro, siano state regolarmente installate e collaudate nel 2018 a Patti e nel 2019 a Sant’Agata Militello.

“La loro mancata attivazione rappresenta un grave danno erariale, penalizza la qualità di servizi ospedalieri e causa notevoli disagi ai cittadini costretti a rivolgersi a strutture lontane con liste d’attesa che diventano sempre più lunghe – commenta l’on. Laccoto. E’ una situazione assurda e paradossale se si pensa che in una delle strutture ospedaliere manca solo l’arredo per consentire la piena funzionalità della Risonanza, mentre ambedue i nosocomi hanno in organico il personale specializzato da impiegare”.

L’on. Laccoto chiede al Presidente Musumeci e all’Assessore Razza “di intervenire presso il direttore generale dell’Asp di Messina per la messa in funzione dei due Tomografi a Risonanza Magnetica di Patti e Sant’Agata Militello garantendo così ad un comprensorio di oltre 200mila utenti un indispensabile servizio di diagnosi”.