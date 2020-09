Laccoto: “Azzeramento dell’Utin di Patti una mortificazione per tutta la comunità”

Sul drastico ridimensionamento dell’Utin del barone Romeo di Patti, il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La chiusura del reparto di terapia intensiva neonatale di Patti è uno schiaffo non solo ai Comuni del distretto socio sanitario, ma ad una comunità di oltre 100mila persone che, negli anni, ha avuto l’Utin come realtà d’eccellenza del sistema sanitario provinciale.

Smantellare una struttura che è solida realtà per migliaia di famiglie per “inventare” qualcosa dai contorni e dai contenuti incerti è una decisione che preoccupa e inquieta.

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia del “Barone Romeo”, in questi primi nove mesi dell’anno, conta 770 parti e può raggiungere nel 2020 le 1000 nascite, dietro solo al Policlinico in Provincia per numeri, supportato adeguatamente da una struttura di grande professionalità come l’Utin, unica sulla costa tirrenica e che negli anni ha salvato molte piccole vite.

L’appello immediato è rivolto al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale alla Salute, ai componenti della Commissione Sanità all’Ars, all’Asp di Messina, per prendere i provvedimenti necessari ad evitare di compiere un misfatto contro una vasta parte del territorio provinciale. I mille parti l’anno sono la testimonianza concreta che questa realtà va potenziata e non certo distrutta. Per questo, la strada da percorrere nell’immediato è quella che può condurre il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Patti ad essere elevato a reparto di secondo livello, semplicemente perché ha i numeri e le professionalità dalla sua parte. Successivamente l’obiettivo da raggiungere, così come concordato tra tutti i sindaci del distretto, è far diventare il Barone Romeo presidio di primo livello.

E’ una lotta di civiltà , l’ennesima per un territorio da sempre mortificato nelle sue migliori realtà ”.