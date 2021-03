Laccoto: “Accelerare sulla campagna vaccinale coinvolgendo i medici di famiglia e creando centri vaccinali nei Comuni”

Intensificare la campagna vaccinale coinvolgendo i medici di famiglia e allestendo centri vaccinali nei comuni riferimento dei comprensori: sono le proposte del deputato regionale Giuseppe Laccoto che ha presentato una interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore per la Salute. “Bisogna programmare e organizzarsi per tempo: dobbiamo farci trovare pronti quando le forniture dei vaccini arriveranno a regime – commenta l’on. Laccoto – ed è questo il momento di intervenire. La Regione Siciliana è una delle poche in Italia a non aver ancora siglato l’accordo con i medici di medicina generale che darebbero un contributo fondamentale nell’accelerazione della campagna vaccinando i propri assistiti. Mi risulta, poi, che diversi Comuni e attività imprenditoriali private hanno dato disponibilità di locali e spazi da allestire per ospitare centri vaccinali: è una occasione da sfruttare nell’ottica di rispettare l’obiettivo annunciato dalla Regione di vaccinare la maggioranza della popolazione siciliana entro l’estate”.

L’on. Laccoto chiede poi di “avviare una campagna di comunicazione a carattere regionale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione: è un messaggio fondamentale, bisogna raggiungere e convincere tutte le categorie sociali. Bisogna fare di tutto e bisogna fare in fretta, le varianti del virus sono motivo di preoccupazione e l’unica arma concreta è rappresentata dal vaccino”.