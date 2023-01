Laccoto: “600 borse di studio per specializzandi, un primo passo per colmare la carenza di medici in Sicilia”

Il parlamentare della Lega e Presidente della VI^ Commissione Salute dell’ARS, Giuseppe Laccoto, esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità di un emendamento da lui proposto, che prevede l’istituzione di seicento borse di studio per giovani specializzandi. Le borse saranno destinate a specializzandi in medicina d’urgenza, pediatria, ortopedia, cardiologia e anestesia, al fine di tamponare la carenza di medici in Sicilia, un problema che, secondo Laccoto, sta causando particolari difficoltà nei pronto soccorso e nelle strutture complesse di ortopedia, cardiologia e pediatria.

Il parlamentare sottolinea come la mancanza di finanziamenti alla sanità negli anni passati e il numero chiuso in medicina abbiano contribuito a rendere la situazione quasi drammatica, ma l’istituzione di queste borse di studio rappresenta un passo importante per cercare di “rianimare” le situazioni più complicate. Tuttavia, Laccoto ammette che l’emendamento non risolve il problema, ma rappresenta solo un primo passo verso una soluzione più ampia, che prevede anche la necessità di assumere personale qualificato e di incentivare i direttori di dipartimento.

Inoltre, il Presidente della Commissione Salute fa riferimento alla situazione dei medici utilizzati durante la pandemia, per i quali è stato previsto un canale preferenziale per essere stabilizzati all’interno dei nosocomi, ma sottolinea come ci siano ancora problemi da risolvere, soprattutto per quanto riguarda gli amministrativi, che non potranno passare di ruolo a causa della mancanza di copertura finanziaria.

Laccoto conclude dichiarando che se non si colma il divario economico tra personale impegnato nella sanità pubblica e quello utilizzato nella sanità privata, il divario aumenterà in maniera esponenziale nei prossimi cinque anni. La Commissione Salute dell’ARS sta quindi cercando di individuare una forma contrattuale che possa incentivare i medici dell’emergenza a scegliere il pubblico piuttosto che il privato.