Laboratori di analisi, la Regione Siciliana si impegna a trovare soluzioni utili e sostenibili per il settore

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, si è incontrata con i rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi per affrontare le principali criticità del settore. Tra i temi principali discussi ci sono stati la modifica delle tariffe, la rimodulazione del budget e l’omogeneità nei rapporti con le aziende sanitarie provinciali.

L’incontro è stato definito come “ampio e proficuo” dall’assessore Volo che ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni utili e sostenibili per il settore. In particolare, è stato ribadito l’impegno da parte della Regione Siciliana a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per venire incontro alle richieste del settore, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal piano economico-finanziario.

Per garantire un confronto costante tra pubblico e privato, Volo ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico permanente, in cui si possano discutere e affrontare le principali criticità del settore. Inoltre, la Regione Siciliana avvierà al più presto una interlocuzione con Roma per quanto riguarda le norme nazionali, considerando che la Sicilia è ancora in piano di rientro.

L’obiettivo dell’assessore Volo è evitare che l’annunciata interruzione dei servizi possa ricadere sui cittadini, soprattutto sulle fasce più deboli. Per questo motivo, Volo ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni sindacali e la Regione Siciliana.