La ZS Group Messina non fa sconti, Acireale sconfitta agevolmente al PalaMili 106-75

Quindicesimo successo in campionato per la ZS Group Messina. I peloritani superano agevolmente al “PalaMili” l’Acireale, 106-75 il punteggio finale, dopo un match giocato alla pari soltanto nei primi 15 minuti, nel corso dei quali la squadra di coach Angirello ha risposto colpo su colpo agli attacchi dei bianchi di casa, apparsi un po’ disattenti difesa. Ma registrata la fase difensiva e mantenuta la prolificità offensiva, per Scimone è soci è diventato tutto più semplice.

Acireale ha trovato grandi difficoltà a superare l’arcigna difesa degli scolari e la gara è scivolata via senza intoppi per il quintetto giallorosso che già a metà tempo riesce a scavare un solco importante (57-34). Messina non si ferma e allunga decisamente, prendendosi un po’ di riposo solo nel quarto finale, quando concede qualcosa agli avversari. Gara piacevole che ha offerto spazzi di buon basket che ha divertito il pubblico del “PalaMili”. Come di consueto grande protagonista della sfida Hamish Warden, (31 punti, 9/11 da due, 4/8 da 3, ¾ ai liberi, 10 rimbalzi, 3 assist e 40 di valutazione.

Ottima la prova di Federico Manfrè, (21 punti, con 5/6 da 2, 2/6 a 3, 5/6 ai liberi, 9 assist e 28 di valutazione). Come sempre prezioso Travis Black, autore di 14 punti (4/5 da 2, ¾ da 3, 7 rimbalzi, 4 assist e 29 di valutazione). Buona prova di Gianluca Ettaro che si sta sempre più inserendo nei meccanismi del gioco della squadra, per lui 12 punti (2/3 da 2, 2/3 da 3, 2/3 ai liberi in 13 minuti di utilizzo). Non meno importanti le prestazioni del generoso De Angelis, di un chirurgico Genovese, Scimone e Busco (autore di 7 assist), che hanno dato un grande contributo alla vittoria della formazione messinese che rimane in scia alle due battistrada e con i 67” da giocare con la Fortitudo.

La partita ha un avvio vivace, Panebianco e Berzins rispondono alle Manfrè, De Angelis e Black (13-13). Warden con un gioco da 3 opera il sorpasso e da quel momento in poi la Basket School Messina prende il comando della contesa. Poi i canestri di De Angelis, Manfrè ed Ettaro permettono ai giallorossi di allungare fino al +7 (21-14). Il primo periodo si chiude sul 27-19 con il canestro di Panebianco. All’inizio della seconda frazione Acireale si riavvicina grazie a Panebianco e a i liberi di Tumpa e Patanè (29-24). La risposta dei ragazzi di Pippo Sidoti e Francesco Paladina non si fa attendere. Arriva un break di 12-0 e Messina mette in chiaro le proprie intenzioni. Trascinata dalle bombe di Manfrè e Genovese, la ZS Group vola sul +20 (44-24). Panebianco interrompe il predominio dei peloritani, ma ci pensa Warden a fare la differenza. L’australiano segna da ogni posizione e Messina vola sul +22 (55-33). All’intervallo lungo il vantaggio del team del presidente Zanghì è di 23 lunghezze, grazie al canestro di Scimone.

Al ritorno in campo la ZS Group Messina deve gestire un vantaggio cospicuo e, nonostante un mai domo Berzins (22 punti per lui), raggiunge un vantaggio di 28 lunghezze (70-42) con il canestro di Black. Busco e compagni gestiscono con disinvoltura la gara e chiudono alla penultima sirena sul +22 (78-56). Ultimo quarto buono per le statistiche, Acireale si disunisce, Messina vola sul +40 (96-56), poi Paladina da spazio a tutta la panchina. In campo anche Olivo, Gullo e, Muscolino. Gli Acesi riescono a ridurre lo svantaggio e rendere meno pesante la sconfitta. Prossimo avversario della Basket School, il Cus Catania, sabato prossimo sul parquet etneo.

ZS Group Messina – Pol. Basket Acireale 106-65

Parziali: 27-19, 30-15 (57-34), 26-22 (83-56), 23-19.

ZS Group Messina: Genovese 8, Olivo 2, Ettaro 12, Varotta n.e., Warden 33, Scimone 7, Gullo, Busco 3, Black 14, Manfrè 21, Muscolino, De Angelis 6. Allenatore: Francesco Paladina

Pol. Basket Acireale: Antronaco 3, Tumpa 5, Cerame 2, Genovesi, Gulisano 5, Panebianco 23, Attanasio, Patanè 6, Venticinque 9, Berzins 22. Allenatore Luigi Angirello.

Arbitri: Licari di Marsala e Brusca di Palermo