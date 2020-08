“La Vara” – Edizione speciale pandemia Coronavirus

È stato pubblicato il programma comunale dell’edizione 2020 della Festa dell’Assunta che, in questo particolare anno, assume un tono sommesso, incentrato sull’aspetto religioso e sulla riscoperta della tradizione dal punto di visto simbolico e storico.

L’edizione 2020, rimodulata a causa della pandemia Coronavirus, passerà alla storia tra quelle edizioni in cui la precessione ha subìto delle interruzioni dovute a guerre, terremoti ed epidemie e tra quelle particolari, in cui la Vara venne trainata da un trattore negli anni ’70 o mostrata a Don Giovanni d’Austria al ritorno dalla Battaglia di Lepanto.

Per dare il segnale della festa, non mancheranno i “colpi a salve”, offerti dal Gruppo Caronte&Tourist, alle ore 9.00 per l’inaugurazione e alle ore 18.00 in ricordo della “partenza della Vara”.

Seguirà , in onda su Rtp, uno ”Speciale Vara” dedicato alle precedenti edizioni. La messa in onda su Rtp e TCF del Solenne Pontificale del 15 agosto consentirà di poter seguire da casa la S. Messa celebrata da S. E. l’Arcivescovo, mentre altri appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina fb “VisitMe-Messina”.

Tra gli appuntamenti, di particolare interesse le due conferenze dedicate alla Simbologia degli apparati allegorici che compongono la Vara a cura di Nino Principato, ai “segreti” delle corde e della manovra della Vara nei racconti dei tiratori storici Franco Forami, Alberto Molonia e Salvatore Rigano, e la visione del filmato prodotto da Egidio Bernava nel quale è documentata la ripresa della solenne processione dopo il Terremoto.

Il programma, articolato con pochi appuntamenti che hanno lo scopo di far riscoprire aspetti poco noti legati alla simbologia del carro Votivo e alla tradizione, è il seguente:

Dal 9 al 31 agosto

Esposizione in Cattedrale del gruppo statuario della parte sommitale della Vara.

Giovedì 13 agosto

Info Point – Palazzo Weigert

LA VARA RITROVATA. Esposizione della più antica raffigurazione della Vara risalente al 1644. Visitabile dal 13 al 31 agosto

Ore 20.30 Arena Cicciò. Palacultura

“Simboli e simbolismo nella Vara del ‘500”. Conferenza a cura dell’Arch. Nino Principato

In diretta streaming sulla pagina VisitMe – Messina

Venerdì 14 agosto

Ore 20.30 Arena Cicciò. Palacultura

“Messina dopo il terremoto. Documentario prodotto e diretto da Egidio Bernava

Sabato 15 agosto

Ore 9.00 Sparo di colpi a salve per l’inaugurazione della Festa dell’Assunta

Ore 17.00 “TRA LE CORDE”. Codici, segnali e tecniche di manovra della Vara raccontate dal Gruppo Storico della Vara e dei Giganti di Messina

In diretta streaming sulla pagina VisitMe – Messina

ore 18.00 Sparo Colpi di cannone a salve e moschetteria (in ricordo della partenza della Vara)

Speciale Vara su Rtp

ore 19.00 Basilica Cattedrale. In diretta televisiva su Rtp e TCF

Solenne pontificale presieduto dall’Arcivescovo, S.E. Mons. Giovanni Accolla, alla presenza delle autorità cittadine civili e militari.

Preghiera di affidamento alla Beata Vergine Maria del Sindaco della Città di Messina Cateno De Luca.

“Offerta della corda” da parte del Sindaco a nome di Tiratori

Ore 21.00 Recita del Santo Rosario.

L’ingresso all’Arena Ciccio è consentito con l’uso della mascherina e fino al massimo numero di spettatori possibile, nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19.