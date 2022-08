“La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni” edizione 2022

Proseguono le iniziative promosse dallā€™Amministrazione comunale, nellā€™ambito della rassegna ā€œLa Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anniā€ edizione 2022, dedicata a Franz Riccobono, in collaborazione con il Gruppo Storico della Vara e dei Giganti ed il contributo di Associazioni culturali.

Il programma prevede domani, mercoledƬ 10, alle ore 18, il trasferimento dei Giganti e del Cammello dal deposito di via Catania a Camaro Superiore in piazza Fazio accompagnato dai Gruppi Folk.

Nella Sala Rappazzo, alle ore 11, conferenze su ā€œUna festa a Coloriā€. In memoria di Franz Riccobono, a cura dellā€™Associazione ā€œAmici del Museo di Messinaā€. ā€“ Fumia A. ā€œAlle origini della processione dellā€™Assuntaā€. ā€“ Grassi M. ā€œLa Vergine Maria sotto il Titolo della Lettera e dellā€™Assuntaā€. ā€“ Ferrara D. ā€œLa vera storia di Mata e Grifoneā€. Alle ore 19, nellā€™atrio di Palazzo Zanca, sino a domenica 14, esposizione del Cero Storico di Messina realizzato da Francesco Forami, a cura del ā€œGruppo Storico-Culturale Vara dellā€™Assunta e dei Giganti di Messinaā€ ed inaugurazione della

Mostra fotografica ā€œLā€™Agosto messinese negli anni ā€™50. Messina al centro dellā€™Arte e dello Spettacoloā€. Esposizione delle ristampe di foto del ā€œFondo Michelangelo Vizziniā€ custodite presso lā€™Archivio Comunale ā€œNino Scaglioneā€, a cura di A. Calabrese e dei volontari del SCN; esposizione della riproduzione del bozzetto ā€œI Gigantiā€ di Michele Panebianco, a cura del ā€œCentro Studi Michele Panebiancoā€.

Sempre domani, mercoledƬ 10, alle 20.45, lā€™accensione delle luminarie in Piazza Castronovo, in via Primo Settembre ed in Piazza Duomo. Nella Basilica Cattedrale esposizione della ā€œBaraā€ della Vergine Assunta, a cura del Gruppo Storico ā€œVara dellā€™Assunta e dei Gigantiā€ in collaborazione con lā€™Associazione ā€œMessina Sacraā€.

