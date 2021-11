La Uil-Fpl denuncia l’Asp di Messina alla Corte dei Conti

Convenzione ASP Messina/Fondazione San Raffaele Giglio Cefalù, la Uil-Fpl denuncia alla Procura della Corte dei Conti.

Finisce sul tavolo dei magistrati contabili la vicenda relativa alla convenzione fra l’Asp di Messina e la Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù. La denuncia, firmata dal segretario generale del sindacato messinese, Pippo Calapai, è un atto d’accusa forte nei confronti dei vertici dell’Asp di Messina, tenuto conto che vi sarebbe un presunto danno erariale.

“La scrivente organizzazione sindacale – si legge nella denuncia – fa presente a codesta onorevole Procura Generale della Corte dei Conti che in data 04/05/2021 è stata stipulata tra l’Asp di Messina e la Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù una Convenzione al fine di consentire, alla predetta fondazione, l’espletamento dell’attività ’ Chirurgica di Urologia presso il presidio ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta.

Tale convenzione prevede che il DRG prodotto venga, per il 90%, riconosciuto alla fondazione Giglio e che l’Asp, cui residua il 10% inoltre, dovrà farsi carico dei costi fissi ed anche di quelli variabili, cosi come previsto nella Convenzione stessa. L’Attività prevista dalla Convenzione è iniziata in data 03/05/2021. Ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale è convinta che il 10% del DRG previsto dalla Convenzione a favore dell’Asp non sarà mai sufficiente a garantire i costi fissi e variabili. Pertanto, si chiede a codesta onorevole Procura di avviare un’indagine ispettiva al fine di verificare la sussistenza ed eventuali danni erariali”.