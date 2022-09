La Uil-Fpl approda al Policlinico di Messina, Andronico: “Orgogliosi di questa nuova avventura”

La Uil Fpl di Messina comunica che è stata convocata dalla Direzione Generale per far parte del tavolo negoziale per la gestione dei contratti dell’Area del comparto, dell’Area della Dirigenza e dell’Area della Dirigenza Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina. A seguito di tale comunicazione da parte dei vertici del nosocomio di viale Gazzi, la UIL FPL di Messina, ha avviato con immediatezza delle richieste per conoscere la costituzione dei fondi contrattuali di cui ai vigenti CCNL nonché, la richiesta degli atti deliberativi adottati dal Policlinico,in merito all’approvazione dei regolamenti per le procedure selettive della progressione economica orizzontale (PEO), dei Coordinamenti,funzioni organizzative e degli incarichi professionali cosi come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore.

Tutto ciò, è propedeutico all’avvio dei confronti, che si terranno in sede di delegazione trattante , a cui prenderanno parte i dirigenti sindacali, per cercare di realizzare in maniera adeguata gli interessi dei lavoratori.

“Siamo orgogliosi di gestire questa nuova avventura così come, siamo certi di raggiungere e portare a casa risultati importanti nell’intesse dei lavoratori”. Lo afferma Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina.