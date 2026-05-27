“La Treccia del Sorriso”, prosegue l’iniziativa AVIS e Rete Civica

Continua l’attività del progetto “La Treccia del Sorriso”, iniziativa nata nel 2021 dalla collaborazione tra AVIS Sant’Angelo e la Rete Civica della Salute. Il percorso viene portato avanti grazie al coordinamento del presidente di AVIS Sant’Angelo Antonio Pintaudi insieme al gruppo operativo dell’associazione e alla Rete Civica della Salute, rappresentata per il Coordinamento provinciale di Messina da Marisa Briguglio.

L’iniziativa si fonda sulla raccolta di ciocche di capelli donate volontariamente per sostenere pazienti oncologiche. Le trecce raccolte vengono consegnate all’Ospedale San Vincenzo di Taormina, dove il percorso prosegue attraverso l’Associazione Salus D’Agostino “Graziella Paino”, guidata dalla presidente, la dottoressa Roberta Briguglio, che cura la trasformazione del materiale raccolto in parrucche destinate alle donne in trattamento oncologico.

L’attività di raccolta coinvolge il territorio provinciale e continua a registrare adesioni da parte di cittadini e realtà associative. Chi intende partecipare può rivolgersi alla Rete Civica della Salute oppure contattare la sede AVIS più vicina. Per essere idonee alla donazione, le trecce devono avere una lunghezza minima di 25 centimetri.

Un contributo significativo arriva anche dalle numerose parrucchierie che negli anni hanno aderito al progetto e da quelle che recentemente hanno scelto di partecipare. Un riconoscimento viene inoltre rivolto alle sedi AVIS della provincia di Messina che hanno sostenuto fin dall’inizio la raccolta, insieme ai donatori che continuano a contribuire all’iniziativa attraverso il proprio gesto.

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