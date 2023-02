La Tragedia delle Foibe: L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” non dimentica

Ogni 10 febbraio, l’Italia celebra il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La tragedia delle foibe è stata una delle più grandi tragedie della storia italiana, che ha coinvolto migliaia di civili, uomini, donne e bambini, assassinati solo perché italiani su ordine del dittatore comunista Tito. Inoltre, centinaia di migliaia di italiani sono stati costretti a fuggire e a lasciare le loro case e la loro terra a causa dell’invasione comunista.

La foiba più nota e dolorosa è stata quella di Basovizza, che inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, ma che poi divenne una tomba per migliaia di italiani prelevati dalle loro case durante i quaranta giorni di assedio a Trieste. Durante questi quaranta giorni, più di diecimila persone sono state torturate e uccise, molte delle quali sono state gettate ancora vive nelle cavità naturali, chiamate foibe, disseminate nell’altopiano del Carso.

Per mantenere viva la memoria di questa tragedia e per sensibilizzare i giovani sulla sua importanza, i docenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” stanno conducendo una campagna di sensibilizzazione adeguata. In particolare, i docenti di Lettere inviteranno gli studenti a momenti di riflessione su poesie, testi multimediali e video storici. Alle 12:00 del 10 febbraio, è stato stabilito un minuto di silenzio in tutti i plessi della scuola per ricordare le vittime di questo crimine.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di tramandare e rafforzare la consapevolezza della tragedia delle foibe nei giovani, nella convinzione che solo la memoria delle tragedie passate possa prevenire la ripetizione del male nella storia. Questo è un gesto importante per onorare le vittime e per mantenere viva la loro memoria, non solo per l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, ma per l’intera nazione italiana.

FOIBA DI BASOVIZZA

O tu che ignaro passi

per questo Carso forte ma buono,

fermati! Sosta su questa grande tomba!

E’ un calvario con il vertice

sprofondato nelle viscere della terra.

Qui, nella primavera del 1945,

fu consumato un orrendo Olocausto.

A guerra finita!

Nell’abisso fummo precipitati a centinaia,

crivellati dal piombo e straziati dalle rocce.

Nessuno ci potrà mai contare!

Anonimo

