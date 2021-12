La tragedia del bimbo prematuro – Mancuso: “Sia riattivato al più presto il punto nascita di Sant’Agata”

Una donna di 37 anni ha perso ieri il bambino che portava in grembo mentre tentava di raggiungere l’ospedale di Patti sull’autostrada Messina-Palermo. Era partita da Mistretta perché aveva dei dolori. Il bambino è venuto alla luce prematuramente ma purtroppo è morto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Episodi tragici come quello accaduto ieri alla famiglia di Mistretta suscitano in tutti noi abitanti dei Nebrodi sentimenti di tristezza ma anche di rabbia perché la presenza di servizi sanitari essenziali deve essere garantita in territori come il nostro, marginali rispetto ai grossi centri.

Vicini ai genitori e scevri da ogni tipo di speculazione sull’accaduto, sul quale sarà fatta la dovuta chiarezza nelle sedi idonee, invitiamo nuovamente le autorità preposte a riflettere ed impegnarsi perché all’ospedale di Sant’Agata di Militello sia riattivato al più presto il punto nascita, presidio indispensabile per un territorio così popolato e distante da altri ospedali o dai poli sanitari principali.