La soddisfazione del coordinamento di Brolo della mozione congressuale “Parte da Noi”

Il Coordinamento di Brolo della mozione congressuale “Parte da Noi”, esprime grande soddisfazione per il risultato netto ottenuto da Elly Schlein, eletta Segretaria nazionale del Partito Democratico alle primarie che si sono svolte domenica 26 febbraio.

Anche il circolo di Brolo ha fatto la sua parte, approntando il gazebo in piazza Annunziatella e organizzando le operazioni di voto.

Un sentito ringraziamento pertanto va al coordinatore del circolo cittadino Avv. Carmelo Ziino ed ai componenti del seggio che hanno consentito lo svolgimento delle elezioni in un clima di assoluta serenità e armonia.

Un sentito e sincero ringraziamento ai rappresentanti della mozione di Stefano Bonaccini, con i quali si auspica di proseguire un percorso di collaborazione e condivisione che ha sin qui caratterizzato l’azione politica del Partito Democratico a Brolo.

Un grande ringraziamento infine ai 112 cittadini che si sono recati al seggio ed in particolare ai 46 che hanno manifestato la loro preferenza per Elly Schlein.

Il coordinatore della mozione

Vincenzo Avena

© Riproduzione riservata.