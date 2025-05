La Sicilia punta su Custonaci per il prestigioso titolo Unesco 2025

La città di Custonaci, situata in provincia di Trapani, si candida per il riconoscimento del suo paesaggio culturale come Patrimonio mondiale dell’Unesco. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, in vista della presentazione del report ufficiale per l’inserimento nella lista propositiva nazionale. L’evento è programmato per mercoledì 28 maggio alle ore 11 nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.

L’assessore ha sottolineato l’unicità del territorio che si estende dalla Riserva naturale orientata di Monte Cofano fino al borgo marinaro di Cornino, toccando inoltre la Grotta Mangiapane, definita come un prezioso esempio di patrimonio siciliano. Questi luoghi hanno ospitato le riprese di importanti produzioni televisive e cinematografiche, tra cui “Il Commissario Montalbano”, “Makari” e la serie sui Florio.

Secondo Scarpinato, il riconoscimento da parte dell’Unesco rappresenterebbe un significativo risultato per la Sicilia, regione che nel 2025 ha già ottenuto riconoscimenti di rilievo nazionale quali il titolo di “Agrigento Capitale italiana della Cultura” e “Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea”. Tale candidatura confermerebbe il valore culturale, storico e naturalistico dell’isola, consolidandone la posizione di meta apprezzata a livello internazionale.

