La Sicilia protagonista a TuttoFood Milano 2025

In occasione di TuttoFood Milano 2025, la Sicilia ha preso parte come protagonista sotto i riflettori internazionali, con una forte rappresentanza che ha trovato spazio nel Padiglione 14, Stand E07 ed E19. Questo evento, tra i più significativi nel panorama fieristico mondiale del settore agroalimentare, ha segnato una tappa di rilievo per la Regione Siciliana.

Promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, la presenza siciliana è stata un’opportunità unica per mettere in evidenza la ricchezza delle tradizioni culinarie e dei prodotti tipici dell’isola, insieme all’innovazione che caratterizza la gastronomia locale. Un’occasione che si inserisce in un anno speciale, poiché la Sicilia celebra il titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, conferito dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT).

In merito alla partecipazione, Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, ha sottolineato come l’evento rappresenti un’opportunità strategica per far conoscere l’eccellenza e la tradizione siciliana. “Le aziende siciliane portano con sé valori unici, legati alla qualità, alla sostenibilità e alla cultura del nostro territorio”, ha affermato Barbagallo. Inoltre, ha evidenziato come TuttoFood sia una vetrina privilegiata per rafforzare la presenza delle imprese siciliane sui mercati globali, favorendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Alla manifestazione, sono presenti 34 aziende siciliane, che si fanno ambasciatrici della qualità, biodiversità e sostenibilità del territorio, confermando il ruolo della Sicilia come simbolo di eccellenza nel panorama agroalimentare mondiale.

