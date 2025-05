La sfida educativa di oggi, al centro dell’incontro a Brolo

Un incontro dedicato alla riflessione sull’educazione è stato organizzato ieri pomeriggio presso l’oratorio di Brolo, grazie all’impegno dell’Associazione Unipromos, in collaborazione con la Rete Civica della Salute, la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Brolo e l’Ufficio Pastorale Familiare della Diocesi di Patti. Il momento di confronto ha visto la partecipazione attiva dei coniugi Patrizia e Angelo Morabito, insieme a Don Calogero Tascone, responsabili dell’Ufficio Pastorale Familiare.

Il dottor Saverio Sgroi, psicologo, educatore e sessuologo, ha guidato la discussione sul significato dell’educare nel contesto attuale, delineando una sfida quotidiana che coinvolge la relazione, la libertà e la responsabilità educativa. L’intervento ha offerto uno spazio di condivisione, dove sono stati esplorati temi legati alla relazione educativa e al valore della libertà all’interno del processo di formazione.

La riflessione è stata un’occasione per confrontarsi su come l’educazione, in un contesto in continua evoluzione, possa ancora essere un momento di crescita e di scambio reciproco. La partecipazione dell’Ufficio Pastorale Familiare ha aggiunto un valore spirituale, rendendo l’incontro un’opportunità di dialogo profondo per tutti i presenti.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Padre Enzo Caruso per l’accoglienza e la disponibilità, così come alle Suore dell’oratorio e a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo al successo di un evento che ha arricchito il dibattito sull’educazione di oggi.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.