La scuderia RO racing a Como con Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi, in lizza per la vittoria in Campionato

Ultimo atto del Campionato italiano rally asfalto, Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi pronti all’ultimo assalto alla serie tricolore.

Si disputerà venerdì 21 e sabato 22 ottobre la quarantunesima edizione del Rally Trofeo Villa d’Este – Aci Como, ultima uscita stagionale del Campionato italiano rally asfalto. La scuderia RO racing sarà presente nella gara lariana con Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi. La manifestazione, che si correrà in riva al Lago manzoniano, sarà di importanza determinante ai fini dell’attribuzione del titolo. Il pilota di Cercemaggiore e il suo navigatore frusinate, già vincitori del Michelin Rally Cup 2022, saranno pronti a giocarsi le proprie chance di vittoria in campionato con la Skoda Fabia R5 evo della Delta Rally di Riccardo Cappato sotto l’egida della Promox.Â

“Sappiamo di avere poche chance di vittoria per il campionato – ha detto Giuseppe Testa – è importante però giocarsela fino in fondo. La sorte che spesso ci è stata avversa spero che questa volta possa essere dalla nostra”.