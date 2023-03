La Sanità e la Scuola insieme per la prevenzione dell’Hpv

Il Dipartimento Spem dell’Asp di Messina e la Scuola di Specializzazione d’Igiene e Medicina Preventiva del Policlinico Universitario di Messina si sono uniti per portare avanti un importante progetto di prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV) nelle scuole di Messina. Il progetto, che fa parte del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado sull’importanza della prevenzione primaria contro il Papillomavirus.

Gli appuntamenti per il progetto di sensibilizzazione e vaccinazione contro il Papilloma Virus si terranno a partire dal 17 marzo nella sala conferenze del Distretto di Patti, in via Garibaldi n 47. Gli incontri vedranno la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti d’Istituto, di classe, dei docenti e dei genitori degli I.C. Luigi Pirandello e Vincenzo Bellini di Patti.

Dopo l’evento formativo, gli studenti potranno ricevere la vaccinazione contro il Papilloma Virus previa raccolta del consenso informato direttamente nella sede scolastica. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti delle istituzioni sanitarie, che ritengono importante sensibilizzare la popolazione sulla somministrazione del vaccino tra gli 11 e i 14 anni, non solo per l’efficacia nella prevenzione del Papillomavirus, ma anche per la migliore risposta immunitaria riscontrata in questa fascia di età .

Salvatore Sidoti, dirigente dello Spem dell’Asp, ha spiegato che l’iniziativa è importante per proteggere le prossime generazioni da tutti i tumori HPV correlati, sia quelli della sfera genitale (in particolare del collo dell’utero) che quelli che si manifestano in altre sedi. La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione fondamentale, e la ripresa di queste attività in ambito scolastico è auspicabile al fine di raggiungere un maggior numero di persone e sensibilizzare sulla prevenzione dell’Hpv.

© Riproduzione riservata.