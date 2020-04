La Rocca Ruvolo: “Ok bonus 1.000 euro per operatori sanitari impegnati in reparti Covid”

La Rocca Ruvolo: ā€œOk bonus 1.000 euro per operatori sanitari impegnati in reparti Covidā€

La Rocca Ruvolo: ā€œOk bonus 1.000 euro per operatori sanitari impegnati in reparti Covidā€

ā€œEsprimo soddisfazione per lā€™approvazione in Aula dellā€™emendamento alla manovra finanziaria, giĆ varato nei giorni scorsi e riscritto oggi dalla commissione Salute, che prevede un bonus da 1.000 euro per gli operatori sanitari che stanno lavorando nei reparti Covid in Sicilia.

Abbiamo mantenuto lā€™impegno preso, ĆØ un piccolo segnale per dire un grande grazie agli operatori sanitari per il prezioso lavoro che stano svolgendo con abnegazione per far fronte allā€™emergenza sanitaria. Ringrazio i colleghi deputati per il voto favorevole e lā€™assessore per la Salute Ruggero Razza per il parere positivoā€. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dellā€™Ars Margherita La Rocca Ruvolo.