La Rete Civica della Salute sarà affiancata anche dall’Associazione Vivere la Speranza “Paola Fricano” di Brolo

Si e’ tenuto presso la sede l’Associazione Vivere la Speranza “Paola Fricano” di Brolo l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute, tra il Presidente De Simone Manfredi e la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio.

La Rete Civica della Salute è un progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Piena disponibilità e collaborazione da parte del Presidente De Simone, che concorda sul fare rete per tutte le iniziative legate al sociale per il bene comune.

“Sono pienamente soddisfatta – dice Marisa Briguglio – per questo primo incontro, perché si potranno organizzare tante iniziative nell’ambito sociale e si potra’ far crescere la rete con i “cittadini informati” per la divulgazione di informazioni sul Sistema Sanitario Regionale”.

Tanti gli incontro nei prossimi giorni con le Associazioni operanti nel territorio.