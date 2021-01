La Rete Civica della Salute incontra i sindaci di Brolo e Piraino

Nella giornata di sabato, il Sindaco di Brolo On. Giuseppe Laccoto e il Sindaco di Piraino Maurizio Ruggeri, hanno incontrato la coordinatrice della Rete Civica della Salute Provincia di Messina Marisa Briguglio ed il Riferimento Civico accreditato del Comune di Piraino Dott.ssa Marilena Foti.

Presenti all’incontro per Brolo il Vice Sindaco Avv. Carmelo Ziino e l’Assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti, per Piraino il Vice Sindaco nonché Assessore ai Servizi Sociali il Dott. Carlo Amato e il Presidente del Consiglio Maria Miragliotta.

Da questo primo incontro è iniziato un rapporto di collaborazione e supporto tra le istituzioni e la Rete Civica della Salute, progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute, che vede quale coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e la Conferenza dei Comitati consultivi siciliani presieduta dall’Avv. Pier Francesco Rizza.

Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e visto il riconoscimento avuto dalla Dott.ssa Maria Grazia Furnari, Commissario straordinario per emergenza Covid, era necessario questo incontro con le Amministrazioni – dice la coordinatrice Marisa Briguglio – affinchè si possa dare supporto alle eventuali segnalazioni dei Sindaci, ai quali verranno inviate risposte nel più breve tempo possibile. Nel rispetto della privacy, i Riferimenti Civici saranno a conoscenza solo della notifica del riscontro e di ausilio per l’attivazione degli eventuali servizi sociosanitari necessari.

In questo modo i Sindaci avranno interlocutori più vicini per accelerare la comunicazione dei bisogni sanitari della propria comunità .

Inoltre – come detto dalla Dott.ssa Foti – ci renderemo disponibili anche per tante altre iniziative future da portare avanti sul territorio per il benessere della collettività .