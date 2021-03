La rete civica della salute incontra l’Amministrazione comunale di Raccuja

Nella giornata di domenica, il Sindaco di Raccuja, Avv. Ivan Martella, ha incontrato la Coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute Marisa Briguglio, il riferimento civico accreditato del comune di Raccuja Letizia Martella e le “cittadine informate” Salpietro Roberta e Giuseppina Arrigo.

Presenti all’incontro anche gli assessori Marcella Scalia, Massimiliano Giambrone e Francesco Pagana.

L’obiettivo dell’incontro è stato formalizzare il rapporto di collaborazione e supporto tra l’istituzione cittadina e la Rete civica della Salute che è un progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute che vede quale coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e la Conferenza dei Comitati consultivi siciliani presieduta dall’Avv. Pier Francesco Rizza.

La coordinatrice Briguglio ha ribadito al Sindaco che dal 15 febbraio scorso è attivo nel Distretto di Patti, di cui fa parte anche il Comune di Raccuja, un Supporto Psicologico gratuito, da parte di un team di professionisti, avviato dall’Ufficio Emergenza Covid-19 Messina, contattando il numero di rete fissa 0941244647 dal Lunedì al Sabato, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’emergenza pandemica che stiamo vivendo ed è volta a prevenire e ascoltare forme di disagio e/o malessere psicologico prodotti dall’isolamento.

“L’Amministrazione – dichiara il Sindaco – accoglie con grande soddisfazione la nascita della Rete Civica della Salute che rappresenta un’ importante occasione per un concreto legame tra le esigenze del territorio, le istanze dei cittadini, le istituzioni e il sistema sanitario.

Lavoreremo fin da subito con il riferimento della Rete Civica della Salute per il comune di Raccuja e con la Rete Civica Provinciale per mettere in atto delle importanti iniziative nell’ambito della tutela della salute.

In quest’ottica, nelle prossime settimane, verranno organizzate delle giornate di prevenzione in ambito sanitario per la popolazione, in collaborazione con la Rete Civica della Salute, coinvolgendo specialisti di diversi settori. Auguriamo buon lavoro a Letizia Martella e Marisa Briguglio ringraziandole per l’impegno intrapreso in ambito provinciale, distrettuale e locale”.