La Rete Civica della Salute incontra alcune associazioni del territorio orlandino

Si Ăš tenuto presso la sede AVIS Capo d’Orlando l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute con alcune associazioni presenti sul territorio orlandino.

Erano presenti oltre alla coordinatrice provinciale Marisa Briguglio ed il riferimento comunale Francesca Pietropaolo, i rappresentanti di associazioni che operano da tempo su tutto il territorio e precisamente Avis Capo d’Orlando con Giuseppe Parrino, ADMO Nebrodi con Marco Rocca, Bucaneve ODV con Daniela Micale e Donatella Di Blasi, Abbraccialo per me Odv con Antonella Algeri.

La Rete Civica della Salute Ăš un progetto promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Una rete di cittadini che operano in modo volontario e gratuito, affinchĂ© il confronto tra persone produca un miglioramento del benessere dell’intera collettivitĂ .

“Sono pienamente soddisfatta – dice Marisa Briguglio – per questo primo incontro, perchĂ© si potranno organizzare tante iniziative nell’ambito sociale e si potrĂ far crescere la rete con i “cittadini informati” per la divulgazione di informazioni sul Sistema Sanitario Regionale”.

Tante le iniziative giĂ al vaglio, infatti nei prossimi giorni si avvieranno i primi progetti in collaborazione come anticipato dalla Referente Comunale della RCS Francesca Pietropaolo.