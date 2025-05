La Regione Siciliana stanzia 26 milioni per le imprese colpite dal Covid

La Regione Siciliana ha stanziato quasi 26 milioni di euro per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa della pandemia da Covid-19. La decisione, proposta dal dipartimento della Programmazione e approvata dalla giunta regionale, riguarda il rifinanziamento dell’avviso pubblico del 2022 rivolto a micro, piccole e medie imprese operanti nell’isola.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come l’emergenza sanitaria abbia gravemente compromesso la stabilità di molte aziende locali, evidenziando le difficoltà tuttora affrontate dagli imprenditori. Schifani ha dichiarato: «È volontà del mio governo impiegare risorse non utilizzate per fornire liquidità immediata alle imprese, agevolando l’accesso al credito e favorendo investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità».

La riprogrammazione delle economie derivanti da fondi non impiegati in altre misure permetterà lo scorrimento della graduatoria rimasta ferma. In particolare, la dotazione finanziaria originaria ammontava a 187 milioni di euro, mentre le richieste ricevute superavano i 274 milioni.

Con i 25.849.647 euro recuperati sarà possibile erogare finanziamenti a tasso zero, compresi tra 10 mila e 100 mila euro, a circa 500 nuove imprese beneficiarie. Il bando, gestito da Irfis-FinSicilia, si rivolge alle aziende con sede legale o operativa in Sicilia che nel 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato almeno pari al 30% rispetto all’anno precedente a causa della pandemia.

👁 Articolo letto 239 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.